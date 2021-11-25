經濟部25日赴立法院經委會「美國重申不加入CPTPP對我國申請加入策略之影響」進行報告。經濟部長王美花指出，「不加入」CPTPP，可能形成的高關稅將不利於我國加工食品、一般化學、石化、紡織、鋼鐵金屬、重機電及電線電纜、運輸工具、建材等製造業拓展國外市場，進而影響我國產業的均衡發展。

王美花表示，加入CPTPP，對我國製造業拓銷國際市場具重要性，目前我國工業產品在越南、馬來西亞、智利、墨西哥等市場面臨高關稅，希望加入CPTPP後，除可帶動我國整體出口、經濟及就業的成長，更有利於台灣深化與亞太供應鏈融合，強化與CPTPP成員國的供應鏈合作關係。

如果台灣未能加入CPTPP，王美花指出，隨著CPTPP逐漸納入更多成員國，對非成員國的排擠效應將更加顯著，對我經濟成長、與CPTPP成員國之貿易往來，以及外人來台投資造成負面影響，高關稅也將不利於加工食品、一般化學、石化、紡織、鋼鐵金屬、重機電及電線電纜、運輸工具、建材等製造業拓展國外市場，進而影響產業的均衡發展。

針對部分產業在加入CPTPP後可能面臨進口產品的競爭，王美花說，將加強並持續進行國內溝通，採行相關配套措施，如汽車整車，將運用我國車輛電子產業優勢，輔導業者轉型開發電動車，另爭取整車降稅過渡期，協助國內業者轉型、爭取國產車外銷商機，以因應貿易自由化的挑戰，