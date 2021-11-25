工業用蝶閥大廠捷流閥業第三季主要客戶下單力道強勁，合併營收及獲利雙雙回升，前三季前三季EPS為6.29元，創同期次高。捷流預期第四季出貨及產能，與去年同期相當。捷流今(25)日下午將參加元大證券線上法說會，說明第三季及前三季財報，以及未來營運展望。

捷流第三季受疫情影響，預期信用減損損失增加，但主要客戶下單力道強勁，第三季合併營收6.58億元，年增7.52％，稅後淨利0.91億元、EPS從去年同期2.22元增至2.33元。前三季合併營收17.91億元，稅後淨利2.46億元，EPS由去年同期6.45元略減至6.29元，改寫同期次高。

10月合併營收1.93億元，年增2.77％，締造同期歷史次高；前十月合併營收19.87億元，年減1.35％，雙雙創歷年同期次高。捷流指出，石化、船舶及電子等產業採購工業用蝶閥、外購閥門，目前在手訂單5～6個月，訂單能見度看到明年第二季。