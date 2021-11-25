經濟部長王美花25日表示，不論美國是否決定加入CPTPP，都可以透過其國際關係影響力，對我國加入CPTPP提供助力，因此政府將持續推動提升台美關係，以增加我國參與國際經濟整合的機會。在推動加入CPTPP的過程，政府也會根據產業發展的需要，制定適當的談判策略及因應方案。

王美花25日赴立法院經濟委員會針對「美國重申不加入CPTPP對我國申請加入策略之影響」進行報告。她說，加入CPTPP，是繼我國成為WTO成員後，再一次提升我國經貿體制與高標準國際規範接軌的契機，更是協助國內產業在公平的立足點競逐海外市場，而美國對於我國擴大參與國際組織，以及爭取融入區域經濟整合，一向扮演重要角色。

王美花指出，台灣在今年9月正式提出申請，向CPTPP成員國展現願意遵循CPTPP高標準的能力與決心，而美國也肯定台灣是世界貿易組織（WTO）負責任的成員，並表示這會在CPTPP成員國評估是否納入我國時產生影響。

外界關心，美國雖未參加CPTPP，是否會對台加入造成影響，王美花指出，近期美國商務部長、貿易代表及副總統接連訪問日、韓、澳、紐、星及馬等印太國家，洽談如何深化雙邊合作關係及推動區域合作，其中多數為CPTPP成員國，顯示不論美國現階段是否加入CPTPP，均對CPTPP成員國具影響力。爰維持彼此信任的臺美關係，將對我國加入CPTPP增加有利條件。