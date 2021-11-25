大陸雲南1座名為哀牢山的自然保護區，日前發生4名地質人員上山後失蹤，最後找到時均已失溫死亡；當地專家說哀牢山的密林就像是「侏羅紀公園」一樣陽光不易透進，視線不佳容易迷失；此外，其中1名地質人員遺體被發現時臉上露出笑容，專家表示因為失溫狀態下肌肉鬆弛，就會造成嘴角上揚的現象。

據《新京報》報導，哀牢山森林生態系統研究站副站長楊效東表示，進入山上密林就像《侏羅紀公園》看一樣，即便外面陽光好，但密林深處光線不易透進，尤其雨天更不容易看清路，人容易失去方向感，就會迷失；而報導中提出3個疑點，地質調查員為何迷失方向？作者認為是機械羅盤受磁力紊亂干擾加上沒有當地嚮導陪同。

此外定位設備RTK為何沒能打開？當地救援隊長研判應是，4名調查員是沒有找到既定的樣點，所以一直也沒把RTK打開，也可能是極度慌張下忘記怎麼使用RTK；最後1項疑點為有火種和汽油，為何還會失溫死亡？專家表示應該是體內能量不足加上意識喪失，救援隊發現有隊員袒露腹部。

救援隊員說，最初發現的3位失聯人員遺體，其中1名的衣服已經掀開、露出腹部，臉上還有笑容，「是典型失溫後出現的現象」，因為失溫後意識逐漸喪失，肌肉開始鬆弛，就會造成這種笑容；一般來說，迷失者可以利用刀具和附近樹木搭建窩棚避寒，並且用汽油把火種保存下來，生存的概率會大大提高。