歐洲面臨猛烈的新冠疫情反撲，阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）執行長索利歐（Pascal Soriot）日前語出驚人，暗示因為歐洲一開始不讓年長者打AZ疫苗，可能是住院率較英國高的原因。
綜合路透社、美聯社報導，歐洲秋季面臨猛烈的新冠反撲，德國、荷蘭、捷克、斯洛伐克、匈牙利等國單日確診人數創新高，德國昨（24）日新增66884人確診、335人死亡，自疫情爆發以來，病歿人數已達99768人，不過德國《時代週報》（Die Zeit）統計指出，死亡人數已超越10萬大關。
另據英國《衛報》（The Guardian）、政治新聞網站Politico報導，阿斯特捷利康法國籍執行長索利歐日前接受BBC第4電台（BBC Radio 4）節目「今日」（Today）專訪時，竟語出驚人暗示，英國並未如同歐洲一樣有這麼高的住院率，可能和歐洲國家起初拒打AZ疫苗有關。
索利歐說：「當你看看英國，這真的非常有趣，感染數大幅激增，卻沒有多到和歐洲成比例的住院數，英國讓長者打（AZ）疫苗，但在歐洲，一開始人們不認為疫苗對長者有用。」
索利歐解釋，不同疫苗誘發的T細胞免疫力不同，比起mRNA疫苗，AZ腺病毒疫苗能夠提供更好的T細胞反應，可能代表接種AZ疫苗的人，對病毒能產生更長期的保護力。
索利歐說：「抗體反應在人體受到病毒攻擊時，能立即驅動反應，或啟動人體的防禦力，T細胞需要花更多時間反應，但它實際上會更持久。」
「我所說的是，T細胞確實重要，特別是和反應持久力有關，尤其是在年長者身上，疫苗已經被證實能夠在年長者身上誘發更多的T細胞。」
當被追問，這是否代表歐洲新冠住院率上升，和起初歐洲國家不讓年長者打AZ有關，索利歐強調目前還沒有證據，但確實需要更多數據來加以分析。
Politico指出，接種疫苗後，抗體會結合病毒，阻止病毒進入細胞，不過抗體濃度會隨著時間遞減。另外，T細胞可以分成很多種，有些T細胞能夠主動找到受病毒感染的細胞，並且殲滅細胞，其他T細胞則能夠製造攻擊病毒的特殊抗體。
今年1月下旬，德國以缺乏有效性數據為由，成為第一個不建議65歲以上長者施打AZ疫苗的歐洲國家，之後包括義大利、法國等其他歐洲國家迅速跟進，在相關數據出爐後，這些國家才又解除限制。不過後續年輕人較易出現罕見血栓又被確立為AZ疫苗副作用，導致許多歐洲人最初拒絕接種AZ疫苗。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。