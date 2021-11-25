歐洲面臨相當猛烈的新冠反撲。

歐洲面臨猛烈的新冠疫情反撲，阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）執行長索利歐（Pascal Soriot）日前語出驚人，暗示因為歐洲一開始不讓年長者打AZ疫苗，可能是住院率較英國高的原因。

綜合路透社、美聯社報導，歐洲秋季面臨猛烈的新冠反撲，德國、荷蘭、捷克、斯洛伐克、匈牙利等國單日確診人數創新高，德國昨（24）日新增66884人確診、335人死亡，自疫情爆發以來，病歿人數已達99768人，不過德國《時代週報》（Die Zeit）統計指出，死亡人數已超越10萬大關。

另據英國《衛報》（The Guardian）、政治新聞網站Politico報導，阿斯特捷利康法國籍執行長索利歐日前接受BBC第4電台（BBC Radio 4）節目「今日」（Today）專訪時，竟語出驚人暗示，英國並未如同歐洲一樣有這麼高的住院率，可能和歐洲國家起初拒打AZ疫苗有關。

索利歐說：「當你看看英國，這真的非常有趣，感染數大幅激增，卻沒有多到和歐洲成比例的住院數，英國讓長者打（AZ）疫苗，但在歐洲，一開始人們不認為疫苗對長者有用。」

AstraZeneca CEO reckons it's jab is the reason why the UK is experiencing far lower hospitalisations than Europe.



So well done to Australia's

extensive network of professional whingers for demonising it

https://t.co/hJg3As7LAr — Michael Roddan (@MichaelRoddan) November 24, 2021

索利歐解釋，不同疫苗誘發的T細胞免疫力不同，比起mRNA疫苗，AZ腺病毒疫苗能夠提供更好的T細胞反應，可能代表接種AZ疫苗的人，對病毒能產生更長期的保護力。

索利歐說：「抗體反應在人體受到病毒攻擊時，能立即驅動反應，或啟動人體的防禦力，T細胞需要花更多時間反應，但它實際上會更持久。」

「我所說的是，T細胞確實重要，特別是和反應持久力有關，尤其是在年長者身上，疫苗已經被證實能夠在年長者身上誘發更多的T細胞。」

當被追問，這是否代表歐洲新冠住院率上升，和起初歐洲國家不讓年長者打AZ有關，索利歐強調目前還沒有證據，但確實需要更多數據來加以分析。

Politico指出，接種疫苗後，抗體會結合病毒，阻止病毒進入細胞，不過抗體濃度會隨著時間遞減。另外，T細胞可以分成很多種，有些T細胞能夠主動找到受病毒感染的細胞，並且殲滅細胞，其他T細胞則能夠製造攻擊病毒的特殊抗體。

今年1月下旬，德國以缺乏有效性數據為由，成為第一個不建議65歲以上長者施打AZ疫苗的歐洲國家，之後包括義大利、法國等其他歐洲國家迅速跟進，在相關數據出爐後，這些國家才又解除限制。不過後續年輕人較易出現罕見血栓又被確立為AZ疫苗副作用，導致許多歐洲人最初拒絕接種AZ疫苗。