據美國之音VOA報導，歐盟成員國的大使們周三（11月24日）同意延長對4名中國官員和一個中國實體的制裁。這一決定預計下個月將被正式採納，使2020年12月簽署的中歐投資協議陷入困境。

路透援引2名歐洲外交人士的消息來源報導說，由歐盟成員國大使組成的歐盟成員國常駐代表委員會（Coreper）「不經討論」直接通過的決定，下個月被歐盟接受。消息人士說，制裁一旦延長，中國與歐盟在去年12月達成的中歐投資協定將很難再得到通過。

報導稱，這4名中國官員和一個中國實體是在今年3月因涉嫌參與了在中國新疆侵犯人權的活動被列入了歐盟的制裁名單。越來越多的證據顯示，中國政府多年來對新疆維吾爾穆斯林進行了大規模的種族迫害，被國際社會廣泛認為是一種「種族滅絕」行為。

被制裁的4名中國官員是新疆前政法委書記朱海侖、新疆維吾爾自治區黨委副書記兼建設兵團黨委書記王君正、自治區黨委常委王明山及自治區公安廳廳長陳明國。被制裁的實體是新疆生產建設兵團公安局。制裁措施包括凍結資產與實施旅遊禁令。

中國政府隨後也對歐盟採取了反制措施。中國一直在遊說歐盟推動雙方持續7年談判達成的這個投資協定。中國駐歐盟特使張明上周表示，如果歐盟不取消制裁，中國方面也不可能批准這項協定。北京認為，歐盟的制裁是干涉中國的內政。

歐盟對中國官員的制裁是1989年天安門廣場鎮壓學生民主運動之後，歐盟對中國實行武器禁運以來，對中國採取的第一次「限制性措施」。