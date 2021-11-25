根據聯準會公布的11月會議紀要，該美國央行決策官員在會議上表達對通膨的擔憂，並贊同如果物價持續高漲，或許需要加快讓購債計畫退場，並提前升息。

聯準會在11月會議上首次暗示可能收回在這場大流行病期間所提供的所有經濟振興措施。

根據會議紀要，決策官員就通膨議題展開熱烈討論，並強調如果通膨持續超出目標，聯邦公開市場委員會（FOMC）應準備好調整資產購買進程，並比他們目前所預期的更早提高聯邦基金利率的目標區間。

決策官員們強調將對即將發布的數據「耐心」以待，但也表示他們將「果斷採取適當行動，以解決對長期物價穩定和就業目標構成風險的通膨壓力」。

此前公布的數據顯示美國通膨率已經創下逾30年來新高。

在11月會議後，聯準會聯邦公開市場委員會宣布，由於美國經濟達成「進一步取得實質進展」的目標，因此央行將啟動縮表，開始削減每月至少1200億美元的購債計畫。

根據這項計畫，聯準會每個月購買美國公債的規模將減少100億美元，購買不動產抵押貨款證券（MBS）的規模將減少50億美元，合計每個月縮減150億美元，預計在2022年中讓購債計畫完全退場。

周三發布的會議紀要顯示，部分FOMC決策官員希望加快量化寬鬆（QE）退場的速度，為聯準會提前升息爭取空間。部分與會者建議每月縮表規模超過150億美元可能有其必要，以利於委員會調整聯邦基金利率的目標區間，尤其在考量到通膨壓力之下。

市場認為，既然美國央行考慮提前讓QE退場，接下來就可能發表更多立場強硬的言論。

Grant Thornton首席經濟學家Diane Swonk表示：「他們將在12月加速縮表，現在看來經濟成長率很容易就突破6%，第四季更可能逼近7%，美國經濟強勁而炙熱，這不是一件壞事，這代表經濟相當繁榮，但聯準會必須做出調整」。

市場並預期，即使聯準會沒有在12月擴大縮減購債的規模，其語氣也會比之前更加偏向鷹派。

Bleakley Advisory Group投資長Peter Boockvar表示，現在期貨市場反映明年5月升息25個基點的可能性為66%，明年12月之前第三次升息的可能性為60%。其他利率亦持續走高，尤其是與聯邦基金利率密切連動的兩年期公債，其殖利率周三為0.64%。