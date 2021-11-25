台股今開高後急速下殺，部分高價IC設計股成為台股提款機，世芯-KY(3661)不僅摔下千元大關，早盤打入跌停，於986元處躺平。美國商務部最新宣布，將多家中企列入貿易黑名單中，美系外資報告中更直言，這波名單中包含疑似包括世芯-KY客戶的湖南國科微電子，此消息也成為世芯-KY的重大利空衝擊，惟現階段美系外資仍維持世芯-KY目標價1340元、買進評等。

由於世芯-KY主要客戶仍以大陸市場為主，在美中關係近兩年來轉趨緊繃下，世芯-KY今年才因天津飛騰事件承受過一波重擊，如今事件逐漸淡化，下半年營運也表現不差，如今再傳出此事件，美系外資表示，僅管世芯-KY並未證實飛騰以外的另名主要大陸客戶名稱，但各界猜測應該是國科微。

美系外資表示，預估本次事件與當初天津飛騰相比，影響應該相對可控，主要是因為目前市場對於ASIC(客製化晶片)的需求很強勁，再者，世芯-KY在面對過飛騰事件後，對於相關處理，也應該更可以因應突發狀況。

美系外資表示，短期內在等待世芯-KY說明該消息之前，美國商務部的公告恐會對世芯-KY股價造成負面反應。

美系外資也提到，世芯-KY其他客戶，包括 Amazon、Habana(英特爾收購公司)和智慧手機ISP業者等，世芯-KY在業界依舊具有領先地位，且持續擴大其非大陸客戶占比，加上大陸的半導體自製風潮，故維持世芯-KY目標價1340元、買進評等。