台灣為全球第三大扣件出口國次於中國大陸及德國，出口金額於2018年達到歷史高峰46.4億美元後，受美中貿易衝突與COVID-19疫情影響，出口金額略有下滑。經濟部貿易局25日公布最新統計，受惠於全球景氣復甦及鋼價上漲帶動我扣件出口成長，今年以來隨著全球經濟活動回溫及鋼價大幅上漲，推升我國扣件出口動能，1至10月出口金額成長33.2％。

美國及歐盟為我國扣件前2大出口市場，合計占我扣件出口市場近7成，貿易局表示，受惠於美、歐陸續解封，加速推動基礎建設，及汽車、建築、DIY修繕等產業景氣復甦，帶動扣件需求增加，今年1至10月我扣件對美國及歐盟出口分別成長34.2％及34.1％，對剛脫歐的英國也大幅成長50.5％，出口表現回溫。

貿易局指出，台灣扣件生產技術先進，品質優良耐用，並具產業群聚優勢，從設計、生產、加工到出口，上下游合作關係密切，且近年臺廠持續投入智慧化及自動化生產，開發汽車、航太、軌道、牙科醫療等領域的高值化扣件，以群聚力量吸引國際市場訂單，與低價市場進行區隔，持續站穩世界前三。未來在歐、美各國景氣復甦，基礎建設及汽車等產業需求持續擴增下，可望支撐我扣件產品出口持續成長。