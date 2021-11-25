陸水域船舶從追蹤系統消失 全球供應鏈頭好痛

在中方水域的船隻正從業界追蹤系統上消失，為全球供應鏈製造了另一個頭疼問題。而這或許要歸咎北京日益和世界疏離，加上對外國影響力愈來愈不信任。

據CNN新聞網24日報導，分析家說，隨著中方落實世上最嚴格的「數據安全法」和「個人信息保護法」，接近10月底時，他們開始注意到航運量下降。而通常航運數據公司靠自動識別系統（AIS），都能追蹤世界各地的船隻。

這系統能讓船舶透過高頻無線電波，向沿岸的管理站發送如位置、速度，航線和船名等信息。要是船舶在管理站的電波傳遞範圍外，仍能通過衛星交換信息。然而，據線上全球船舶數據供應商「船舶價值（VesselsValue）」 提供的數據顯示，如今這在世界第二大經濟體，也是全球貿易的關鍵要角管轄範圍內卻行不通。近3星期來，從中國發出訊號的船隻大減了近90%。

China's disappearing ships: The latest headache for the global supply chain - CNN https://t.co/y25z1kJTUo — Tanstaafler (@tanstaafler) November 24, 2021

VesselsValue首席貿易分析師庫珂（Charlotte Cook）說：「目前我們看到，整個行業在中國境內的地面 AIS 信號都在減少。」

分析師認為，這要歸咎於中方11月1日實施的「個人信息保護法」。由於北京擔心，這類數據最後可能落入外國政府手裡，因此它要求處理數據的公司讓個資離開中國前，必須獲得中方政府批准。