在中方水域的船隻正從業界追蹤系統上消失，為全球供應鏈製造了另一個頭疼問題。而這或許要歸咎北京日益和世界疏離，加上對外國影響力愈來愈不信任。
據CNN新聞網24日報導，分析家說，隨著中方落實世上最嚴格的「數據安全法」和「個人信息保護法」，接近10月底時，他們開始注意到航運量下降。而通常航運數據公司靠自動識別系統（AIS），都能追蹤世界各地的船隻。
這系統能讓船舶透過高頻無線電波，向沿岸的管理站發送如位置、速度，航線和船名等信息。要是船舶在管理站的電波傳遞範圍外，仍能通過衛星交換信息。然而，據線上全球船舶數據供應商「船舶價值（VesselsValue）」 提供的數據顯示，如今這在世界第二大經濟體，也是全球貿易的關鍵要角管轄範圍內卻行不通。近3星期來，從中國發出訊號的船隻大減了近90%。
VesselsValue首席貿易分析師庫珂（Charlotte Cook）說：「目前我們看到，整個行業在中國境內的地面 AIS 信號都在減少。」
分析師認為，這要歸咎於中方11月1日實施的「個人信息保護法」。由於北京擔心，這類數據最後可能落入外國政府手裡，因此它要求處理數據的公司讓個資離開中國前，必須獲得中方政府批准。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。