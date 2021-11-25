立法院教育及文化委員會今舉行《勞動教育促進法草案公聽會》，對於勞動教育該由教育部或勞動部主政，各方看法不同。不過4個立法版本有共識，學校每學期要為學生實施勞動教育；事業單位登記前，雇主應接受勞動教育講座；雇主每年要為勞工辦理在職勞動教育課程。

關於《勞動教育促進法》立法，有立委劉建國等17人、立委范雲等19人、立委李昆澤等21人及民眾黨團等所提共4個版本，立法院教文會今天召開公聽會，聽取各方對於這項立法的意見。

教育部次長蔡清華表示，在108課綱中已將勞動教育相關內涵納入社會領域課程綱要，高級中等以下學校已依課程綱要實施課程教學，故有關勞動教育課程的規畫時數，於課綱中以學生認知程度進行課程安排，並在不同教育階段推動實施。不過教育部認為，勞動教育主政機關應為勞動部。

勞動部次長陳明仁則說，2014年勞動部就函報行政院《勞動教育促進法草案》，但考量制定專法非達成政策目標的唯一方式，國際間尚無制定相關專法，因此行政院要勞動部強化及落實相關現行法規，並研議以多元彈性方式推行勞動教育。這次立法院再次推動《勞動教育法》立法，勞動部不會缺席。

范雲表示，台灣有「過勞之島」的惡名，根據最近一項調查，去年40個國家的平均勞動工時，台灣排第四高，在亞洲則僅次於新加坡而排第二。因為勞雇雙方都缺乏勞動意識，在疫情期間，許多勞工被減薪或資遣，卻求助無門，權益受損。不過她認為，勞動教育的主政機關應為教育部，才能發揮教育效果。

Workforce勞動力量創辦人徐宣豐說，對於勞資雙方來說，往往都是遇到問題後才開始尋求協助與意見，這時對於資方通常是違法事實都已經確立而無從補正；對勞方來說，無從舉證資方違法事實，影響到爭訟的權益。因此，台灣需要《勞動教育促進法》。

目前4個立法版本，都主張要在學校推動勞動教育，譬如每個學期4小時；勞工得參與勞動教育相關課程或活動，雇主應給予公假；事業單位依照商業登記法的規定成立登記前，雇主或事業單位的負責人應接受1小時以上8小時以下的勞動教育講座。