首次成功野放！擱淺偽虎鯨亮鯨鯨回家了 志工不捨喊「再見」

宜蘭蘇澳海灘11月17日上午發現活體偽虎鯨擱淺，當日即刻後送至基隆八斗子岸置中心照護，並命名為「亮鯨鯨」，經連9日緊急救治與醫療復健，食慾明顯提升，救援團隊評估各項檢查指數趨於穩定，於25日上午野放成功。亮鯨鯨重返久違大海，志工們不捨道別，呼喊「再見」。

擱淺於宜蘭蘇澳偽虎鯨「亮鯨鯨」狀況恢復良好，今天成功野放。（讀者提供／陳彩玲基隆傳真）

行政院海洋委員會海洋保育署表示，鯨豚體長320公分，體重初估350公斤，經專家辨識為雄性偽虎鯨青少年，被發現時狀態不佳，無法自行漂浮、游動且傷口深處有發炎情況，志工與醫療團隊每日下池進行保定、餵食、投藥、運動復健與生理狀態監測，情況陸續好轉並開始進食，食量從2公斤快速上升到8公斤，除了恢復體力，也可自行漂浮，經獸醫師評估後，決定進行野放。

今天上午7點海巡署支援的野放船艦抵達八斗子漁港，安置中心志工們同步將亮鯨鯨移至吊車上，並使用軟墊、水線，減少其壓力，約莫8點抵達野放艇、往外海出發，船艦朝東北方航行約10浬、水深250公尺處野放，由於海浪偏大，耗費數十分鐘，亮鯨鯨成功在8點26分重返大海，志工們看見牠跳躍至海中，興奮的拍手歡呼，但也不捨的直呼「再見」。

海保署指出，偽虎鯨因頭骨特徵和虎鯨頭骨相似而命名，分布於全球亞熱帶至熱帶海域，常出沒在溫暖且深水遠洋，偶爾進入淺水區活動，成熟體型約4至6公尺，雄性體重可達2000公斤，目前台灣周圍海域中，在北竿、澎湖、屏東、宜蘭、花蓮、台東、蘭嶼與綠島等，均有目擊紀錄。

海保署表示，國內長達27年的鯨豚救援歷史中，僅有7例偽虎鯨活體擱淺紀錄，這次事件也是海保救援網成立以來，第一次偽虎鯨活體復健並成功野放案例，更是推動救援工作重要的里程碑。