出身媒體的前台大新聞所教授彭文正，因質疑蔡英文總統博士論文造假，遭檢方依加重誹謗等罪起訴，上個月台北地方法院開庭，彭在美國未回台，承審法官裁定不經拘提予以通緝。彭文正今(25日)接受廣播節目專訪時談到現況時表示，「我蠻好的」，更透露「我接下來還有很多大動作，所以慢慢接招，現在決定一周出一道菜」。

彭文正今接受節目《千秋萬事》專訪時，主持人王淺秋詢問「現況好嗎？有到美國申請庇護嗎？對於台灣民意基金會董事長游盈隆的建議選桃園市長怎麼想？」彭文正表示，我蠻好的，上星期參加美國國家青年管弦樂團音樂會，看女兒的中提琴演出，昨天呢開了好長一段車，去看兒子代表校隊打籃球，就很開心，每天開心，「我接下來還有很多大動作，所以慢慢接招，現在決定一周出一道菜」。

游盈隆23日在臉書發文指出，「如果彭文正回來，願意回鄉選2022桃園市長，直接訴諸選民，我可以斷言，你就是下一任桃園市長」。對此，彭文正表示，游盈隆他的學長，也是他很佩服的一位民主路上前輩，「還以為是選里長還什麼的，如果我當桃園市長，最好下場不過就像前高雄市長韓國瑜一樣，被抹黑、罷免、被捏造事實，所以呢真要幹，不就選個聯合國秘書長、美國聯邦參議員，趁蔡總統未卸任前到台灣，這不是更好嗎？」

王淺秋詢問「沒興趣從政？」彭文正則是表示，「要看做什麼，其實我最想當台北監獄典獄長」，且要是那種下班可以回家的、不是住在監獄的。