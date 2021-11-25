天氣轉涼，不少民眾開始準備要大啖熱呼呼的火鍋，而吃火鍋最大重點除了鮮美湯頭更是少不了選擇豐富及花樣多變的火鍋料。網路媒體KEYPO大數據關鍵引擎就曾做過調查票選統計網友最受歡迎火鍋料，前5名依序排名為蛋餃、豆皮、魚卵捲、魚餃、貢丸。

北投健康管理醫院營養師潘富子表示，其實不難發現火鍋料大多都是屬於加工食品，而加工食品在製作過程中為了要維持口感及味道，都會添加上較多的油脂及鹽或其它調味料。

營養師分享最受網友歡迎 TOP 5火鍋料的熱量與鈉含量。（圖／北投健康管理醫院 NOW健康提供）

以看似健康的豆製品豆皮來看，油炸過的豆皮，在攝取的份量上就得留意，千萬不可因火鍋料看起來小小的，就忘了要控制攝取份量，開心吃鍋時為避免不小心造成熱量爆表、鈉含量超標，營養師分享最受網友歡迎的前5名火鍋料的熱量與鈉含量：

1.蛋餃：1顆熱量約22大卡、鈉含量為57毫克。

2.豆皮：1份豆皮（20克），熱量約95大卡、鈉含量為5毫克。

3.魚卵捲：1顆熱量約8大卡、鈉含量為63毫克。

4.魚餃：1顆熱量約24大卡、鈉含量為31毫克。

5.貢丸：1顆熱量約54大卡、鈉含量為128毫克。

另外，補充分享常見加工火鍋料熱量前3名為小三角油豆腐（每個約76大卡）、魚子球（每顆約72大卡）、芝麻麻吉燒（每個約60大卡）。

潘富子提醒，尤其是吃到飽的火鍋，民眾常會有抱著要吃回本才划算的心態，而忽略熱量及鈉含量的控制。

以去吃到飽可能吃到的份量估算來說，1餐可能會攝取到近2800大卡，遠超過成年人中餐或晚餐的建議熱量600至800大卡，相當於60公斤體重的成人，慢跑（8公里／時）需約5.7小時才消耗的掉。

潘富子補充，民眾想維持健康體態若以正常體重60公斤的靜態工作者，建議攝取量每日建議熱量攝取1800大卡，而不論哪種體態的人鈉含量更要注意每日建議鈉攝取量上限2400毫克。

建議民眾可運用我的餐盤、拳頭及掌心來估計食物攝取量，也可以在吃火鍋時可以比平常吃更多蔬菜以增加飽足感；火鍋湯底選擇番茄、昆布或柴魚等原味湯底可避免吃下過多的脂肪與鹽分，聰明吃火鍋，就能在享受美食之餘吃的安心，也可同時照顧健康。