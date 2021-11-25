貝萊德表示，與數個月前相比，對中國的投資展望更有信心！並已將中國的投資比重由減碼調高至較中立水準。

貝萊德投資團隊對中國投資較具信心的原因是中國擁有政策工具和空間刺激經濟，而決定未來五年國家領導層和發展路線的全國代表大會將於2022年舉行。經濟增長是推進共同富裕和維繫社會穩定的關鍵，中國政府需要為2022年推進這兩項目標創造良好前景，因此中國政府將會高度重視旨在穩定增長的政策和行動。當局的政策方針仍將以推動創新、自給自足和永續發展為焦點，有望繼續在相關領域開創投資機遇。貝萊德不認為當局會撤回最新的改革措施，因此，將會掌握這些主題將能提高投資中國的成功機率。

因此和政府監管行動的高峰期相比，貝萊德對中國的投資展望已回升，沒有如早前般看淡，另外，貝萊德也說，已將中國的投資比重由減碼調高至較中立水平。2022年的全國代表大會也會推出已帶動了相應行動，並看好綠能、電動車電池開發商、太陽能供應商等標的