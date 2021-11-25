藍營立委曾銘宗25日在立院財政委員會質詢時指出，11月22日行政院物價小組由行政院副院長沈榮津邀集各部會討論大宗物資降稅，其實各部會結論也很一致，就是要降稅，只是要看何時實施。

另外，藍營立委賴士葆也表示，其實大宗物資降稅卡關，其關鍵就是農委會、經濟部沒有提出產業評估，所以行政院不敢拍版。賴士葆也建議，大宗物資要降稅，最好過年前要施行，不然民眾的年不好過。

財長蘇建榮則回應，目前就是行政院物價小組在評估中，如果有政策決定，確定要讓大宗物資降稅，財政部也會呈報行政院施行。小麥、大麥、玉米、黃豆最多可完全免課關稅與營業稅，至於汽油、柴油和液化石油氣等有關油氣類貨物稅部分則可減半。

除大宗物資外，近期肥料的主要成分尿素也出現缺貨現象，但蘇建榮指出，尿素屬於化學肥料產品，因此目前免課營業稅與貨物稅，只有課關稅，但因為尿素不屬於大眾物資範圍，所以可能無法跟著大宗物資一併調降。