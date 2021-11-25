資誠PwC聯合會計師事務所於25日發布《2021全球保險業風險調查報告》指出，「網路犯罪」仍是全球保險業受訪者認為主要的風險，而「氣候變遷」則首次躍升為前五大風險之一，成為全球保險業者對各項威脅的新共識。

《2021全球保險業風險調查報告》由PwC與金融創新研究中心（CSFI）共同進行，自2007年起，每兩年發布一次，針對全球保險公司所面臨的主要風險進行調查，主要是揭露保險業於現階段之市場動盪與業務發展面臨的風險，並透過對保險從業人員及觀察員之回答，歸納出目前最緊迫的風險。今年為第八屆調查，彙總來自全球近50個地區超過六百份的有效問卷，其中也包括台灣最具指標性的產、壽險與再保險業者。

資誠表示，值得留意的是，面對疫情，整個保險業反而絕處逢生，更向前邁進。比起過往，整體保險業更加關注未來的風險掌控，其中包含犯罪（特別是網路犯罪）的漏洞，以及擔憂過度監管對前景所造成的損害。

受疫情影響，本屆調查結果的前幾大風險彼此相互聯結，但根據受訪者對保險業面臨各項領域風險的正面回饋，顯示出保險業在人力和資本方面呈現的韌性。

資誠表示，犯罪對全球保險業構成最大威脅，特別是網路犯罪。根據歷屆以來的調查，網路安全風險始終居高不下。由於虛擬工作增加，以及網路威脅的多元化、高頻率和成功率增加，更加深了網路安全風險。

在遭受網路攻擊（如勒索軟體）時，企業對資安保障的投保需求強勁，突顯保險業扮演的重要角色。隨著企業在供應鏈中引入新科技、雲端運算和第三方服務，保險公司面臨的挑戰比起以往更加複雜。科技所衍生的風險雖然很高，但比之前的報告略為降低。由此可預測，保險業對實施新的數位解決方案越來越有信心，但隨著公司提高科技的友善性和可用性，業者面臨的網路風險也隨之增加。這項挑戰隨著科技的演進與應用將會持續共存。