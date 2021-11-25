美國非裔男子亞伯里去年2月在喬治亞州慢跑時遭3名白人男性駕駛小貨車追擊並射殺，這場牽涉種族歧視的審判吸引全美關注，喬治亞州法庭陪審團今天認定3名被告有罪。

開槍打死亞伯里（Ahmaud Arbery）的是崔維斯．馬麥可（Travis McMichael），他的父親葛瑞格里．馬麥可（Gregory McMichael）和鄰居布萊恩（William Bryan）也因參與追擊而被控謀殺、加重傷害、非法監禁等定罪。

法新社報導，喬治亞州布朗斯威克鎮（Brunswick）法庭的陪審團成員以白人居多數，在兩天內經過不到12小時商議後做出判決。喬治亞州的葛林郡（Glynn County）有8萬5000人口，其中25%屬非裔，但這次的12名陪審團成員中，只有一人是非裔。

35歲的崔維斯、65歲的退休警官葛瑞格里和52歲的布萊恩因殺害25歲的亞伯里恐面臨終生監禁。

判決一出，法院外的群眾爆出歡呼，高喊「說出他的名字（Say his name）：亞伯里！」。在美國，「說出他的名字」已是一場社會運動，用意在提醒大眾關注非裔族群所受暴力。

亞伯里的父親馬卡斯（Marcus）對群眾說：「今天是個好日子。我不想再看到其他父親眼睜睜看著孩子被那樣私刑處死及槍殺。」

美國總統拜登樂見判決結果，但也說在美國對抗種族歧視仍需非常努力。

他說：「全球都透過影片目睹了亞伯里命案，此案殘酷地提醒我們，在我國為種族正義奮鬥的過程中，還有很長的路要走。」

當時社群媒體瘋傳一段顯示手無寸鐵的亞伯里遭槍殺過程的影片。美國各地去年因非裔男子佛洛伊德（George Floyd）被白人警察壓頸致死而掀起反種族歧視運動，亞伯里案的影片讓抗議群眾更加怒火中燒。

「紐約時報」指出，美國社會目前因種族、槍枝管控與私刑暴力等嚴重撕裂，近期有多宗相關案件在法庭審理。今天的有罪判決獲光譜各端的政界領袖與民眾肯定。

美國白人少年黎頓豪斯（Kyle Rittenhouse）去年在威斯康辛州的反警察暴力示威期間槍殺造成2死1傷，陪審團19日宣布黎頓豪斯被控的所有罪名全無罪時，引發美國社會譁然。

當時許多保守派人士盛讚陪審團採信黎頓豪斯是自衛認定無罪，但自由派憂心判無罪會助長其他武裝民眾，更會在涉及種族的示威場合施暴。

不過紐時另一篇報導提到，雖然在今天慢跑男被槍殺案的3名被告都被控「惡意謀殺」，卻僅有崔維斯因這項罪名被定罪，陪審團認為他是故意殺害亞伯里。

陪審團認為葛瑞格里和布萊恩無意致亞伯里於死，因此未認定兩人惡意謀殺，僅依喬治亞州的「重罪謀殺」法令定兩人的殺人罪。

惡意謀殺和重罪謀殺的刑期相同，最重都可判無期徒刑，但差別在法官可決定被告有無假釋機會。有專家說，如今陪審團認為葛瑞格里和布萊恩不涉惡意謀殺，可能影響法官未來決定是否允許他們尋求假釋。（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1101125