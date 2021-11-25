彰化花鄉田尾盛產菊花，農民夜晚以電照方式延遲菊花生長，但最近有許多花田暗夜不發光，許多農民發現原來是電箱電纜遭竊。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

38歲的張男遭逮後，供稱因缺錢買毒，毒癮發作難耐，最近因為疫情銅價等電纜原物料上漲，才會鋌而走險到附近的花田偷電纜。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

張男將電纜拿到附近空地將塑膠外皮燃燒後，就能將裸銅拿到回收場販售，每公斤可以賣到180至200元。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

彰化花鄉田尾盛產菊花，農民夜晚以電照方式延遲菊花生長，但最近有許多花田暗夜不發光，許多農民發現原來是電箱電纜遭竊，警方獲報在現場發現許多燃燒過後的電纜線，後調閱路口監視器鎖定涉嫌重大的張姓男子，並將其拘提到案，訊後依加重竊盜及違反空汙法等罪嫌，移送彰化地檢署偵辦。

北斗警分局表示，本月初開始有農民通報自家菊花田之電纜遭竊，還將電纜燒得亂七八糟，味道有夠難聞，田尾分駐所員警巡邏時也發現異味，主動通報警分局，分局長楊志傑聞訊後指揮偵查隊成立專案小組，也透過天眼系統追查發現張男頻繁出入各大花田，認為涉嫌重大。

警方表示，38歲的張男遭逮後，供稱因缺錢買毒，毒癮發作難耐，最近因為疫情銅價等電纜原物料上漲，才會鋌而走險到附近的花田偷電纜，只要關閉電源拔出電纜後，再把電纜拿到附近空地將塑膠外皮燃燒後，就能將裸銅拿到回收場販售，每公斤可以賣到180至200元。

而張男坦承犯罪，一共偷了至少11處的花田，但究竟賣了多少，他也不記得，警方也在張男家中剩餘未賣出的電纜一共13公斤，並查扣老虎鉗、犯案時的衣物等犯案工具，還有安非他命等毒品，訊後移送地檢署偵辦，24日檢方也聲押獲准。

分局長楊志傑表示，疫情期間國際原物料都漲，年關將近不肖分子可能想秤機撈一筆，也提醒回收業者要注意避免受害，也呼籲歹徒不要心存僥倖，警方會持續針對偏遠地區加強巡守，必定會讓案件「即時處置」及「有案必破」，以維護轄內治安。

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