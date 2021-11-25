一名小女生在臉書上徵求11至12歲的男友，開出5項條件，其中一個條件是希望男友「不海王」，讓網友看了滿頭問號，狂問「我老了嗎？海王是什麼？」、「以為海王是航運股」。

一名網友日前在臉書「爆廢公社公開版」PO出一張截圖，是一名小女生在網路上公開徵11至12歲的男友，開出5大條件「不渣、不海王、愛我、寵我、要色」，讓原PO驚呼現在的小孩好早熟，貼文PO出後，網友們的焦點全先集中在「不海王」上面，看不懂「不海王」是什麼意思，一直問「什麼是海王」、「海王到底是啥意思」、「海王不懂+1」、「爸爸閻羅王？」、「看成海賊王」、「不海王是不要開瑪莎拉蒂嗎？」、「不海王，是不買航運股的嗎」。

對此，有內行網友解釋，「海王」是形容撒網大量捕魚、搞曖昧、愛撩妹的渣男，也就是俗稱的「中央空調」，對每個女生都很好，才讓大家懂了什麼是海王。

同時，許多網友看到小女生的徵友文後，紛紛大嘆「現在小孩怎麼了」、「我女兒要是這樣打死」、「現在小朋友真的早熟」、「我是妳媽先抓過來海扁一頓」、「妳知道妳爸很火，在妳後面看著妳嗎？」、「我該慶幸我沒生小孩嗎」。