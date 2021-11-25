美國聯準會宣布將啟動縮減購債（Taper），並預測2022年中將實現充分就業，市場憂心升息將衝擊股市表現，近期台股在「萬八」前顯得近關情怯。富達台灣成長基金經理人白芳苹分析，現階段台股有三大利多因素，預期台股震盪攻堅行情可望持續。全球疫情強化數位經濟、5G升級等結構性趨勢，支撐科技硬體業營收延續擴張的關鍵，整體經濟循環仍呈現成長趨勢，建議可平衡布局景氣價值股與成長股，看好半導體、電動車供應鏈、伺服器等主要產業、以及元宇宙相關技術與商機。

白芳苹表示，現階段台股三大利多因素包括:1.美國財報周科技股優於預期：已公布財報的企業與其展望，對美國經濟復甦仍有信心，各大指數第4季仍持續創新高，對已經修正三個月的台股指數具正面意義；2.疫情受控，經濟與生活重回正常：國內外疫情降溫、疫苗普及率提高，生活社交活動持續恢復正常；3.台灣出口創歷史新高：無論10月單月達401.4億美元或累計今年前10個月達3642億美元，皆為歷年同期新高，並提前改寫全年新高紀錄，同時資本設備占總進口比亦創16年來新高，皆代表不看淡未來半年出口前景。

根據世界半導體貿易統計協會(World Semiconductor Trade Statistics，WSTS)及工研院等研究機構，預估半導體市場榮景有機會延續至2023年。IBS統計數據亦顯示，全球半導體市場將在未來10年實現翻倍式增長，2030年市場規模將突破1兆美元。隨著5G通訊、車用晶片、虛擬實境VR和擴增實境AR到近期熱門的元宇宙題材，這些新科技與技術的應用都與半導體密切相關，持續看好半導體產業為長線聚焦主題。

在汽車產業方面，勤業眾信發布的《2021汽車產業趨勢與展望》指出，未來移動的四大核心「C.A.S.E.」-「Connectivity (車聯網)」、「Autonomous (自動駕駛技術)」、「Shared (共享)」與「Electrified (電動車)」，不僅帶來傳統汽車產業的百年革命，更將為企業創造出前所未有的商業模式。隨著Apple、Google、Amazon等科技大老紛紛投入對於電動車的投資，企業以及投資人也開始注意到電動車產業將帶來的龐大商機，勤業眾信預測在未來10年中電動汽車市場將會以29%的年複合成長率持續增加，而包括汽車零部件供應鏈、車用電子、資通訊等相關產業發展，也值得長期關注。

另一方面，疫情推動雲端運算與遠距上班需求，後疫情時代，數位轉型與遠距工作將持續推升伺服器市場榮景。資策會表示，2021年全球伺服器市場出貨1299萬台，成長4.6%； 展望2022年，預期全球出貨1366萬台，成長5.1%；而觀測未來五年趨勢，HPC高效能運算、AI人工智慧與邊緣運算將持續成長，加上x86架構與Arm架構競爭，加速CPU平台更新，可望帶動伺服器換機潮。

至於，近期熱門的元宇宙話題，結合當前的科技尖端技術，將帶來兩個方面的主要商機：一是硬體製造，包括：5G基建、雲端伺服器、AR和VR等穿戴裝置；二是軟體平台，如：AI人工智慧系統、遊戲介面、數位金融等。預期在科技巨頭的推動下，將影響未來生活型態主題，投資潛力值得關注。