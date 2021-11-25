日本女星鈴木保奈美當年以經典電視劇《東京愛情故事》中「赤名莉香」一角紅遍全亞洲，成為少男殺手始祖，今年7月無預警跟結褵23年的知名諧星石橋貴明離婚，震驚外界。調整心態4個月後，她近日首度出席公開活動，罕穿特殊剪裁的禮服，身材保持得相當好。

鈴木保奈美23日晚間現身東京六本木一場聖誕樹點燈儀式，當地氣溫不到10度，她卻頂住冷颼颼的天氣，穿著一襲葡萄紫的露肩長禮服，將性感鎖骨、美背大膽秀出，裙擺開高衩設計，穿著透膚黑絲襪的美腿若隱若現，鈴木保奈美走到現場後，立刻轉一圈開放媒體拍攝，55歲狀態保養得宜，性感又不失優雅，令人驚艷。

主持人問鈴木保奈美下個月的聖誕節有什麼安排？她透露對自己而言，聖誕節不是只有12月25日這一天，而是整個月份，她會趁這個時候總回顧今年，並感謝所有照顧自己的人。

除此之外，鈴木保奈美鬆口明年春天的新計畫，事隔25年終於要再度演出舞台劇《推銷員之死》，坦言這對她來說是很大的挑戰，現在就開始為表演感到期待、緊張與不安，但強調會全力以赴。

鈴木保奈美和石橋貴明1998年結婚時彼此都是二婚，婚後生下3個寶貝女兒，鈴木保奈美為了照顧家庭淡出螢光幕10年，直到2011年復出，將經紀約簽給丈夫，據日媒《女性SEVEN》報導，鈴木保奈美常被老公限制不得跟男演員有過多互動，規定要定時打電話報備，拍完戲得馬上回家，讓她覺得很煩，夫妻倆經常爆發口角，但宣布離婚時，雙方並無多說明原因，僅表示2人養育孩子的任務已告一段落，未來就是事務所社長與旗下女演員的單純同事關係。