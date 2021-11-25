Heating up. 🔥@DevinBook is up to 15 PTS and 6/6 FG thus far. pic.twitter.com/aeIMnZgREY — Phoenix Suns (@Suns) November 25, 2021

太陽25日來到克里夫蘭客場遭遇騎士，卻碰上騎士的頑強抵抗，幸好靠著戴文布克攻下全場最高35分，保羅也在讀秒階段貢獻關鍵6分，太陽最後以120比115險勝騎士，拿下最近的14連勝，目前15勝3敗，仍排西區第2，卻只差西區龍頭勇士半場勝差。

儘管太陽當家射手戴文布克還沒打完前3節，就拿30分進帳，太陽卻始終無法擺脫地主騎士的糾纏，打到末節還剩1分59秒，騎士追成109比109平手，不過保羅挺身而出，連籃帶罰攻下4分，克勞德也補上兩罰俱中，太陽重新領先。

可是騎士還沒打算放棄，賈瑞特艾倫最後46.9秒完成「三分打」，重新縮小雙方差距到3分，甚至馬爾卡寧最後8.8秒放進兩分，騎士追到只差1分，幸好保羅又是兩罰俱中，接下來兩邊進行罰球大戰，最終太陽有驚無險拿下這場客場勝利。

除了戴文布克火力秀，保羅也有17分、12助攻的雙十演出，艾頓16分、9籃板，卡麥隆強生14分，麥基13分、12籃板，布瑞吉斯11分；騎士以賈瑞特艾倫25分、11籃板表現較佳，歐斯曼替補拿下23分，加蘭19分、7助攻，盧比歐15分。