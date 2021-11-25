11月24日，中國國務委員兼外長王毅同伊朗外長阿卜杜拉希揚舉行視頻會晤。（中國外交部官網）

11月24日，中國國務委員兼外長王毅同伊朗外長阿卜杜拉希揚舉行視頻會晤時，承諾中國政府決定再向伊方捐贈一批疫苗；談到美方正在舉辦的「民主峰會」，王毅開罵，指責美國在世界上策動分裂。

據中國外交部官網消息，王毅說，今年是中伊建交50週年，習近平主席和萊希總統進行了良好戰略溝通，為雙邊關係發展指明方向。中方贊賞伊方支持全球發展倡議，願同伊方落實好兩國全面合作計劃，推動兩國全面戰略夥伴關係取得新成果。為體現對伊朗人民的友好情誼，中國政府決定再向伊方捐贈一批疫苗。

王毅表示，美方策劃舉辦的所謂「民主峰會」本質上是打著民主旗號在世界上策動分裂，以意識形態畫線鼓動陣營對抗，試圖對其他主權國家進行美式改造，服務美自身戰略需要。這種做法違背時代潮流，注定沒有前途。

阿卜杜拉希揚說，伊中兩國克服疫情困難，相互支持幫助，務實合作取得豐碩成果，弘揚了兩國人民的傳統友誼。中方決定再向伊方捐贈疫苗十分及時，伊方對此深表感謝。伊中全面合作計劃推動兩國關係進入新階段，伊方願同中方深化各領域交流合作。伊方堅決反對單邊主義和霸凌行徑，反對雙重標準，反對干涉中國主權和內政。伊方譴責將體育賽事政治化，相信北京冬奧會將取得圓滿成功。

雙方就伊朗核問題交換意見。王毅表示，維也納談判即將重啓，推動全面協議重返正軌迎來新的契機，同時也面臨嚴峻挑戰。中方歡迎伊方近期邀請國際原子能機構總幹事格羅西訪伊，對外釋放正面積極信號。中方理解伊方的合理訴求，支持伊方維護正當權益。當前形勢下，各方應共同努力，保持復談勢頭，推動維也納談判達成一致。

阿卜杜拉希揚贊賞中方為重啓維也納談判發揮的建設性作用，表示伊方對恢復履約的態度是嚴肅的，願以積極姿態參與談判。伊方重視迄今談判取得的成果，認為全面協議是復談的出發點和依據。伊方感謝中方在伊核問題和國際事務中主持公道，願繼續同中方加強溝通協調。

雙方還就阿富汗形勢交換意見，一致同意加強協調合作，共同推動明年中國主辦的第三次阿富汗鄰國外長會取得積極成果，發揮鄰國獨特作用，為阿富汗長治久安貢獻鄰國力量。