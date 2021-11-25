國外女歌手舞台上解放，卻被有心人士截圖並寫下：「這就是在高雄衛武營國家劇場演出的純台灣味」，高雄市刑大迅速將人查緝到案。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

美國搖滾樂團「Brass Against」日前演出時，女主唱索菲亞•烏里斯塔（Sophia Urista）卻在演出過程做出驚人之舉，直接朝粉絲臉上「解放」。不過，該片段卻被有心人士將該畫面截圖成照片，上傳到LINE群組，寫下：「這就是在高雄衛武營國家劇場演出的純台灣味，我不知道這個黨究竟要把台灣年輕人的氣質作賤到什麼地步？」。事後衛武營立刻報警，高雄市刑大掌握涉案人是一名年約70歲的田姓男子，雖他事後感到後悔，但還是被依法送辦。

日前於美國佛羅里達州舉行的「Welcome to Rockville」音樂節上，表演中的搖滾樂團「Brass Against」女歌手索菲亞•烏里斯塔，因現場氣氛火熱，竟對著衝上舞台來的男歌迷臉部當眾解放便溺。卻有有心人士刻意擷取該音樂會畫面，並寫下：「這就是在高雄衛武營國家劇場演出的『純台灣味』，我不知道這個黨究竟要把台灣年輕人的氣質作賤到什麼地步？」等字樣，上傳到LINE群組。

該訊息在LINE群組流傳後，衛武營國家藝術文化中心接到不少民眾求證訊息，為了導正視聽，維護場館名譽，23日向轄區派出所報案。高雄市刑事警察大隊科技犯罪偵查隊立刻啟動調查，於24日通知70歲的田姓涉案人到案說明，他供稱只是好奇，將該段文字和照片傳到一個15人的群組，沒想到大家轉傳，訊息就不斷擴散出去，而對於文字來源他避重就輕，事後也感到很後悔，沒想到事情鬧這麼大，全案將以《刑法》加重誹謗罪移請高雄地檢署偵辦。