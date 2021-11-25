高雄一所高職驚傳霸凌，起因竟然只是學生之間的玩笑話。一名頂著栗子頭髮型的男學生因不滿另一名男學生聲稱有幫派背景，竟然要求對方下跪，還用腳踹了對方。校方表示，已經對此事展開調查，此事只是偶發事件。

此霸凌事件發生在1個月前，施暴與被打的學生是同班同學，當時男學生被踹了兩腳，倒在地上，但施暴的男生還繼續糾正對方的態度問題。在頂著栗子頭的學生「教育」這名男學生時，竟然有學生拍下影片，在學生之間流傳。

校方表示，已經對此事成立小組調查，釐清兩名男學生之間到底發生了什麼事情，對於學生的說詞避重就輕的部分，要再全面了解。

高雄市政府對霸凌零容忍，高雄市教育局已請教育部高雄聯絡處協助注意處理；同時針對此案，學校24日已經召開霸凌因應小組會議。

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