港股上市的大陸地產商佳兆業集團25日恢復交易，股價高開20.8％，盤中一度飆漲23.8％至1.25港元。截至25日上午10時15分，佳兆業集團股價上漲12.87％至1.14港元。

中國網財經報導，佳兆業集團25日港股盤前公告，稱公司2020年12月8日及2020年12月23日發行的本金總額為4億美元的現有票據，按年利率6.5％計息，並須於2021年6月8日及2021年12月7日支付。截至公告日，現有票據項下的未償還本金額為4億美元。

於上述公告日期，佳兆業集團根據交換要約及同意徵求備忘錄載列的條款及在其條件規限下，就現有票據未償還本金額的至少3.8億美元或95％（最低接納金額）開始要約交換。在進行交換要約的同時，該公司也徵求持有人同意建議豁免及修訂。

佳兆業集團表示，進行交換要約及統一徵求，是改善財務狀況、延長債務的到期日、強化資產負債表及改善現金流管理整體戰略的一部分。如果交換要約及同意徵求未能成功實行，該公司可能無法償付於2021年12月7日到期的現有票據，且可能考慮進行替代的債務重組。