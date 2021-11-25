通膨數據推升市場對聯準會寬鬆政策步調預期，資金派對好日子將盡，2022年全球恐將進入升息階段。中信投信25日指出，在現階段景氣循環下，明後年將面臨升息環境，投資人宜掌握向上趨勢產業、持有多重資產配置應對，而由科技股、科技高收債、科技投資級債組成的投組正可抵禦升息所帶來的影響，並大幅降低波動度，有望逆勢突圍。

中國信託科技趨勢多重資產基金經理人楊士醇表示，若看過去數據，聯準會2013年縮減QE至2015年啟動升息期間，由於在縮減購債至升息區間，政策變化及不確定性相對較大，也相應影響股市波動加大，但若以「科技股」搭配「科技高收債」及「科技投等債」就可大幅降低投組波動。

投資人也關注近期美債走勢對科技產業影響。近期美國聯準會部分官員發言提高了市場對於貨幣政策緊縮步調和幅度的預期，並使美國10年期公債殖利率在周間一度走高；不過隨著歐洲國家的新冠疫情轉趨緊張、部分國家重新採取封閉管理措施，美債殖利率再度回落。

楊士醇指出，就由歷史美債殖利率上升期間來看，或許短暫因市場疑慮而壓抑成長股漲幅，但隨後科技股均持續走高，主因美債殖利率上升通常隱含景氣好轉，一旦企業獲利上修，將帶動科技股重返上升趨勢。

就科技高收債來說，也相當耐震。楊士醇指出，科技高收債因違約率相對其他高收債低，走勢也有別於一般高收債，長期走勢穩健，儘管面臨風險事件，跌幅也相對較小。另外，企業發債門檻相對發行股票來的高，一家企業若能發放債券，代表該公司有足夠現金或穩定營收，而以科技企業資本支出相對較其他產業高，因此能發債企業相對體質及營收已相對穩定。

中信投信指出，中國信託科技趨勢多重資產基金因應當前市況，採科技股50％、科技高收債40％、科技投等債10％的比重配置，將著重雲端運算、AI、物聯網等主流趨勢產業，還搭配5G、數位轉型、金融科技電動車等產業，債券部位預計信評配置以BB級債比重最高，將近二成，將可打造穩中求勝的最佳組合。