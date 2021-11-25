今天（25日）是11月的第四個禮拜四，是美國的感恩節，因應感恩節也是吃火餐大雞的「Turkey Day」，Breeze Super微風超市推出12磅火雞套餐提供預約；另於微風自營餐廳Trine & Zen訂購火雞享56折，且送紅酒、加贈6倍點數。份量皆適合4至6人，可與親友共享。

Trine & Zen的感恩節火雞特餐，由主廚精選火雞，使用巴西里、西芹、紅蘿蔔與洋蔥多種進口香料調味，小火慢烤數個小時，配菜有烤球芽 甘藍和培根、紅莓醬、奶油大蒜馬鈴薯泥等，原價 6600 元，限定價3680元，享56折，並且送凌貝狄蒙特普奇諾紅葡萄酒，還有點數6倍送。搭配第2波振興五倍券，即日起至11月30日內用消費滿200元可抵30元，滿500元可抵75元，滿1000元可抵1600元。（禁止酒駕，未滿18歲請勿飲酒）

Trine & Zen感恩節火雞特餐，預約販售，原價6600元，限定價3680元，贈凌貝狄蒙特普奇諾葡萄酒一瓶。（微風提供）（禁止酒駕，未滿 18 歲請勿飲酒）

Breeze Super則推出重達12磅的感恩節-火雞套組，火雞肉以慢火烤熟，金黃油亮的雞皮淋上主廚特調醬汁，搭配凱薩沙拉、綿密馬鈴薯泥、炙烤季節蔬菜等配菜；此外，也提供西班牙海鮮飯料理福袋、感恩節-環遊世界三大生火腿特選組等多樣商品7折起。