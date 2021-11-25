今年11月新上檔的真人秀《奇遇·人間角落》，走療癒系風格，主要故事探訪人為歐陽娜娜、劉敏濤，再搭配不同的星友們到社會上尋找暖心的故事，日前歐陽娜娜就在節目中提及舅媽過世的事情，在鏡頭前噴淚，最新一集嘉賓為金馬影后李冰冰，一行人為寵物置辦喪禮，勾起她的昔日陰霾，分享了愛犬離世的離奇故事，當場情緒崩潰大哭。

在《奇遇·人間角落》最新一集節目中，一行人前往位於成都的「天堂事務所」，擔任該單位的「寵物擺渡員」，給離世的寵物們置辦後事，陪著主人送摯愛走完最後一段路，李冰冰在那場喪禮上，給寵物擔任致詞人，道出寵物與主人之間的故事與緊密情感，歐陽娜娜則在一旁拉大提琴伴奏，氣氛感傷中帶著溫馨，逼哭眾人。

也因為這次體驗，李冰冰想起了過去擁有寵物的時光，她表示自己是愛狗人士，以前還住在帶有院子的小宅時，家裡養很多狗狗，其中一隻跟家人相處最久的名為「汪汪」，之後家境改善，李冰冰一家得以搬到空間較大的大樓住宅裡，但礙於規定，只能將汪汪交託給買下舊家的屋主照顧，事後他們仍經常去舊家探望汪汪，而汪汪從沒忘記他們，總是一眼就認出家人，並熱烈歡迎。

李冰冰透露因為搬家，昔日愛犬交託給新屋主，沒想到狗狗被賣去狗肉飯店屠宰，說到此事，不禁在鏡頭前飆淚。(翻攝自奇遇人間角落官方微博)

之後，第一任屋主也準備搬家，賣掉了這小宅，並將汪汪託付給接下來的屋主，本以為一切如常，但某次李冰冰的爸爸去舊家探望汪汪，發現狗狗不在，屋主說汪汪已經過世，李冰冰跟家人雖然失落，但也接受汪汪年紀大了可能離開的事實，沒想到老鄰居卻偷偷告訴他們，汪汪其實不是過世，而是被屋主賣到狗肉飯店屠宰，李冰冰說到這裡情緒崩潰忍不住痛哭，事後她也po文，表示汪汪離開的這件事，成了李家人從來不願提起的話題，此事造成她一輩子的陰影，因此再也不敢養狗，害怕痛苦的離別，惹得大批網友跟著傷心灑淚。