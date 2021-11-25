總統拋出：10億元做為生態跟藻礁保育基金。曾薏蘋攝

為了年底四項公投中「珍愛藻礁」提案，蔡英文總統今赴桃園觀新藻礁、大潭藻礁和大潭電廠視察；蔡總統致詞提出，三接與藻礁議題有三大關鍵，拋出未來會有10億元做為生態跟藻礁保育基金。

蔡英文表示，這裡是國民黨時代就提出的建設計畫，不分政黨都認為三接對於北部供電很重要，現在政府很有誠意把環境做得更好，看到公投說明書後，很多環團跟學者選擇支持政府的再外推方案。

蔡總統強調，「藻礁有保護、空污有減量、經濟有發展」，環保跟國家發展可以雙贏，期盼社會各界一起支持這個雙贏方案。

蔡英文總統今率領大批媒體，前往桃園觀新藻礁、大潭藻礁和大潭電廠視察；蔡英文發表談話指出，今天到桃園，主要是因為三接近來變成社會討論的議題，成為公投的議題，希望透過媒體報導讓社會大眾更瞭解三接的現狀，還有過去一段時間對於藻礁的保護跟保育。

她說，觀新藻礁已經永存，一路上對她來說算是舊地重遊，很多人在網路上看到她8年前的照片，在這裡寫下「藻礁永存」。當時是為了要呼籲保育、關心藻礁，當時桃園縣政府也劃定保護區，而在鄭文燦接任後也全力來努力，今天看到觀新藻礁已經做到非常好的保育措施。

她強調，「三接沒有蓋在藻礁上」，要保護的不僅是觀新藻礁，更要保護大潭藻礁，剛剛也看到三接工程已經蓋了三分之一，藻礁都還在原處，而政府再外推的方案，是用既有填過的地方把開發面積，從馬英九政府時規劃的236公頃，縮小9成，變成23公頃，接收站還再外推，更外海不會挖到海下的礁石。

她提到離岸12公里說，幕僚告訴她，是從台北車站到中正紀念堂的距離，同時也架設了攝影機，現在也可以24小時直播給大家看藻礁，「藻礁繼續永存，我們一樣珍愛藻礁」。

她強調，大潭電廠非常重要，是北部供電重要樞紐，是增氣減煤、降低空污的關鍵，電廠的七號機要改建加強，新建的八、九號機都在施工，但就像瓦斯爐要有瓦斯一樣，要有氣來發電，三接要持續增加新增機組的天然氣供應。

她說，目標就是要維持電力穩定，區間電力要朝均衡發展，北部如果持續依賴南電北送、中電北送，不僅有區域均衡問題，還有電網安全的問題，而大潭發出的電，就是北部電力供應的重要關鍵。

蔡英文表示，三接尤其大潭，是中南部降低空污的關鍵。大家都要用電，但可以尋找更少污染的方式，增加天然氣的發電，排碳量可以減少一半，減少空污到3分之2。

她說，這也是台灣邁向淨零轉型的關鍵，台灣有了世界高階製造產業，更要提供穩定的電力，但也應該呼應世界2050淨零轉型的訴求，目標就是先低碳、再零碳。

蔡英文說，大潭藻礁到電廠距離很近，接收站也很近，管線不會拉很遠，中油現以每年2000萬保育周邊環境，未來政府會有10億元基金可以做生態跟藻礁保育基金，也會跟桃園市政府合作。