台科大機械所畢業的朱建亮、柯霽祐成立實儀科技公司，提供客製化的智慧機械服務，研發出的機器視覺軟韌體整合技術，協助許多不同產業在工廠自動化和機器設備升級，更獲得經濟部中小企業處破殼而出新創企業獎。

實儀科技提供光機電客製化的工具機，服務範圍包含自動光學檢測(AOI)、訊號量測、自動化設備等，無論是傳統產業、工具機、金屬加工業、食品業、醫療業、物流或農業都是他們的客戶。

朱建亮和柯霽祐是就讀台科大機械所的學長和學弟，兩個人在研究室時就認識，論文做得就是智慧機械的題目，從學生時代因產學合作案，在實驗室時就動手實驗和組裝，接觸自動化設計設備的開發，成果受到廠商肯定。

朱建亮說，畢業後兩人仍對自動化設備的開發和設計很有興趣，一開始，先以工作室的模式接案，卻越做越好、案子越做越多，客製化的智慧機械和智慧機器人，能實際幫助廠商解決問題，專案數量持續成長，因此，兩人決定創立公司，從草創只有兩人接案，在3年不到的時間內，已成長至18人的團隊，公司不但每年都獲利，且營業額3年間成長了3倍。

柯霽祐說，在學校研究所時時期所學的技術和動手做的能力，能在產業上應用，是創業最大的成就感。一般的小型廠商並不具備自動化設備的技術，而且更難將人工智慧、資訊、機械、電機等相關知識和技術有效的系統整合，實儀科技就是協助解決中小型製造業者在產業上的困難，提供容易負擔的價格，且在快速的時間條件下，開發符合廠商需求的自動化設備。