18歲宋姓男大生7日在台灣大道和河南路口，與1輛瑪莎拉蒂發生擦撞，竟遭張男等3人持鋁棒圍毆，導致男大生顱底骨折、顱內出血，一度重度昏迷命危。經開腦搶救後，所幸在第3天拔管，第8天轉出加護病房，25日上午在中榮醫療團隊的祝福下順利出院。

宋姓男大生坐在輪椅上與母親跟醫護人員揮手致謝，宋媽媽說，感謝院方對兒子的細心照顧，醫師沈炯祺說，回去後注意飲食營養均衡、記得按時服藥跟復健，祝福早日康復。