東大溪水環境及鄰近區域環境改善工程。（台中市政府提供）

行政院公共工程委員會日前揭曉年度工程盛事「第21屆公共工程金質獎」得獎名單，台中市政府推薦8件工程及1件設施維護管理案參加評選，共抱回7座金質獎，屢創佳績！市長盧秀燕說，施政團隊最重要的宗旨就是為台中市好好建設，建設不但要快、還要好，開不了工的要開工，完不了工的要完工。

盧秀燕說，本次榮獲行政院公共工程委員會金質獎的肯定，工程類台中市與新北市各榮獲6件金質獎同為全國第一；特別貢獻獎更連續2年獲獎，總得獎數7座獎項更是歷年最多，代表台中不僅是最宜居的城市，住在台中市也是最幸福的，獲獎是對市府團隊的肯定，市民的笑容就是對市府最好的報酬。

研考會主委吳皇昇說，金質獎好比是工程界奧斯卡獎，多達88件工程中脫穎而出實屬不易。市府很重視公共工程品質已連續獲獎7年，更於今年獲得7件佳績；感謝市府同仁努力克服工程困難，逐步完成市政藍圖，不斷精進公共建設品質，期勉帶給市民最宜居的環境，增加本市榮耀。

研考會指出，這次得獎工程在土木、水利、建築及設施工程類皆有斬獲，包括建設局新建工程處「台中都會區鐵路高架捷運化沿線5處(圓環北路、太原路、建成路、國光路、五權路)地下道填平工程-第二標(國光路、五權路)」、「全國水環境改善計畫-公93水環境教育主題園區計畫第二期工程」，水利局「東大溪水環境及鄰近區域環境改善工程」、「惠來溪及潮洋溪現地處理及水環境改善工程」、「台中市綠川(信義南街~大明路)水環境改善計畫工程B標-台中市綠川水環境改善計畫(興大園道亮點河岸計畫)」。

另外，還有新聞局主辦、住宅發展工程處代辦「中台灣電影中心新建工程」等6件工程，在施政團隊共同努力下，近年市府不斷鼓勵優良廠商積極參與市政建設，落實三級品管制度，為公共工程品質做最嚴謹的把關，攜手打造幸福宜居的城市，為城市容貌推進下一個里程碑。