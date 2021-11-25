26歲的南韓大勢女團MAMAMOO成員華莎（HWASA）出道多年憑著渾厚的嗓音與實力派歌唱技巧而受到粉絲的喜愛，加上她在實境秀節目中展現率真又不造作的性格，使她人氣持續攀升。昨（24）日發行第二張個人專輯《Guilty Pleasure》的她，除了在個人社群平台上曬出辣照外，在Showcase舞台上的造型也吸引網友的注意。

華莎出道時便以獨特魅力擄獲粉絲們的心，自2019年推出個人單曲《TWIT》大受好評後，2020年首推SOLO專輯《Maria》也同樣表現亮眼，如今她也在本月24日推出第二張個人專輯《Guilty Pleasure》正式回歸舞台。而私底下穿搭風格一向大膽前衛的她，近日也在個人IG上曬出私服穿搭順便為新專輯宣傳。

只見她穿著一件藍色直條紋襯衫搭配白色棉褲，但她不忘將襯衫領口大開，辣洩內搭白色蕾絲內衣，透視的性感布料使她火辣曲線若隱若現，整體造型帥氣又不失性感，令粉絲忍不住大讚「華莎太美了」、「華莎總是散發致命吸引力」、「這套造型好帥」，吸引超過150萬人按讚。

另外，在昨日的專輯發表會上華莎以一件胸口交叉的透視內衣，搭配豹紋平口衣與綁帶鏤空長褲及軍靴現身，造型同樣又酷又辣，好身材也跟著舞蹈動作一覽無遺，令網友看了直呼「太帥了」、「華莎就是有種說不出的霸氣」、「果然是我們的女王，永遠不讓我們失望」。