日本《產經新聞》昨(24日)大幅報導，中國大陸海軍的2艘071型船塢登陸艦，本月中旬曾於台灣東部外海進行兩棲作戰演練，恐有意利用花蓮的礫石灘地形，突擊對台灣至關重要的佳山基地。本報獨家獲得民眾所拍照片，顯示本月16日，包括大陸海軍052D驅逐艦、054A護衛艦和071船塢登陸艦三艘艦艇現身東部外海，船身被清楚被拍下，證實日媒所言不假，不過我方也早已掌握訊息，海軍也派遣負責北部海域偵巡的濟陽級巡防艦緊隨監控。

大陸海軍052D驅逐艦、054A護衛艦和071船塢登陸艦三艘艦艇現身東部外海，船身被清楚被拍下，圖為052D驅逐艦。(讀者授權提供)

大陸海軍052D驅逐艦、054A護衛艦和071船塢登陸艦三艘艦艇現身東部外海，船身被清楚被拍下，圖為054A護衛艦。(讀者授權提供)

據了解，14日東海艦隊071型船塢登陸艦與052D驅逐艦、054A護衛艦通過台灣和與那國島之間的航道，進入花蓮外海，並於該海域進行演習，15日就有民眾意外拍下我海軍濟陽級巡防艦出現在該海域進行監控的照片，據了解，大陸艦隊距離台灣至少超過24海浬外距離。

16日，民眾更清楚的拍下大陸三艘海軍艦艇在花蓮外海編隊往南行進的珍貴畫面，顯示日媒的說法確有根據。但防衛省統合幕僚監部卻未如往常一般，公開上述2艦的監控資料。

我海軍濟陽級巡防艦也一路尾隨緊跟在大陸艦隊後方進行監控。(讀者授權提供)

根據產經新聞島引述台灣和日本國防關係人士說法，由於台灣東部地形多斷崖，不適合採取兩棲作戰，中國大陸一般計畫於台灣西部進行登陸，因此其兩棲艦艇於台灣東部海域進行演練的情況「極為罕見」。

不過《產經新聞》指出，花蓮擁有長約10公里的礫石灘，中國大陸可能有意藉此突襲當地的佳山基地，因為該基地能抵禦重火力打擊，是台灣戰力保存計畫中的關鍵據點。

2020年8月首艘075型兩棲突擊艦「海南號」進行海試時，中國大陸媒體還曾嗆聲宜蘭守軍；雖然其當時點名身為新訓單位的153旅出了大糗，但也顯示在大陸遠程武力投射能力不斷增強下，以往壓力相對較低的台灣東部正面臨威脅。國軍近年已多次於東部進行反灘反擊作戰等演練，避免戰力保存要地反而成為防禦弱點。