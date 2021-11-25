中美洲友邦宏都拉斯28日舉行將總統大選，美國國務院資深官員表示，一個美國代表團已向宏都拉斯總統大選兩位主要候選人表明，華府希望宏都拉斯與台灣維持雙方的長期外交關係。對此，外交部長吳釗燮今天受訪指出，這陣子外交部不只跟宏國執政黨也與反對黨深入交談，盼能跟宏都拉斯維持長長久久的關係，美國對台灣與中美洲國家的關係，也非常重視。

此外，美國總統拜登訂於12月9日至10日主持的「民主峰會」視訊會議，我國將由行政院政務委員唐鳳與駐美代表蕭美琴與會。吳釗燮表示，這是對台灣民主成就的肯定，我們都感到很高興，希望唐鳳在峰會上對美國及全球發表台灣的民主成就，以及如何透過科技捍衛民主，也期盼蕭美琴及唐鳳在峰會上能受到大家重視。

至於12月2日至3日在台北舉行的開放國會論壇，將會有10餘位來自歐洲及拉丁美洲的國會議員訪台與會。吳釗燮說，大家也關注到6位立陶宛國會議員參加，這象徵台灣與立陶宛兩國對民主自由抱有很高的理想。希望能與來訪議員合作捍衛民主自由，並對抗威權主義，也見證台灣民主成就。