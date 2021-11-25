檳榔西施是台灣特有風景之一，不過有網友發現，2、30年前路上一整排的檳榔攤，還有穿著清涼的檳榔西施，現在越來越少見，好奇發文詢問。不少網友透露，檳榔西施都轉行去當直播主，反而賺更多。

一名網友昨天在PTT的八卦板上提問，2、30年前，不論在路上、省道還是市區，都可以看到一整排檳榔攤，以及穿著清涼的檳榔西施，反觀現在，不只檳榔攤越來越少，連檳榔西施都不見蹤影，讓他相當好奇，發文詢問檳榔業是否人才凋零。

發文一出勾起不少網友回憶，「20年前的五權西路」、「苗栗交流道讚」、「以前買一包送兩粒根本佛心」、「有的檳榔攤還能在後面小房間500」、「台產檳榔、非常稀少」。

也有網友透露，檳榔西施現在都轉行當直播主，可以賺更多，「直播爽賺啊，生態鏈整個改變」、「10年前是展場，現在是直播，更好賺且不用上班8小時」、「都跑去做直播啦，不用吹風日曬給人摸」、「我遇過一邊賣檳榔一邊直播的，雙頭賺」。