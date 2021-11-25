經營台灣本土最大健身品牌「健身工廠」的柏文(8462)隨著國內疫情趨穩，營運逐步重返正軌，投顧法人預期2021年第四季營運將恢復獲利，今年雖難逃虧損，但明年在新展9處據點、解封後需求回升帶動下，獲利可望躍升，初評給予「買進」評等、目標價170元。

柏文股價於8月初下探131元波段低點後震盪墊高，10日觸及154元的3個月高點後再度回測140元關卡支撐，今（25）日開高0.36％後翻黑下跌1.07％，早盤呈現於平盤上下小幅震盪態勢。三大法人本周迄今持續調節賣超135張。

柏文受三級警戒暫停所有據點營業衝擊，第三季歸屬母公司稅後虧損2.56億元、每股虧損3.44元，雙創歷史新低。累計前三季歸屬母公司稅後虧損2.55億元、每股虧損3.43元，亦雙創同期新低。

不過，柏文10月自結合併營收2.47億元，雖年減23.65％、但月增達45.79％，回升近半年高點。累計前10月合併營收19.77億元、年減34.65％，續處近4年同期低點，但衰退幅度有所收斂。

柏文表示，雖然5月中全台疫情升至三級警戒，直接受到各據點暫停營運衝擊，但集團當時立即停扣會員月費，全面承擔無法營業的所有損失，替留住客戶留下基礎，目前看來過去半年間的會員人數流失有限。

隨著國內疫情趨穩受控、防疫規範逐步鬆綁，配合疫苗覆蓋率顯著提升，柏文自10月中起全面恢復對會員的月費正常扣款，預期11月起營收將重返過往正常水準。未來聚焦提高會員續約率、提升平均營收，長期則將拓展線上服務，實體及線上健身雙軌並進發展。

投顧法人預估，柏文第四季營收將重返9億元之上，季增達1.68倍、年減7％，營收規模回升將帶動毛利率回升逾29％，營運可望轉虧為盈、每股盈餘（EPS）估逾1.3元。但因疫情影響營運達近半年，預期全年營運將難逃虧損、預估每股虧損1.9元。

柏文今年在疫情衝擊下仍穩健展店，迄今「健身工廠」已新展7處據點、將總據點數推升至57處。明年在疫情受控下展店可望加速，預計將新展9處據點，其中台中福科、新北龍安2廠可望在首季開出，新北汐科及其他6處據點則預計自第二季起逐步開出。

投顧法人認為，考量國內付費運動人口仍處於成長趨勢，健身中心產業規模仍可望成長，配合國內疫情漸獲控制、疫苗覆蓋率提升，未來疫情風險降低、柏文可望受惠解封後需求回升，預期明年營收可望成長逾48％、毛利率重返30％以上，每股盈餘估逾6.5元。