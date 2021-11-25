國邑藥品今(25)日經主管機關核准成為公開發行公司，以自有專利技術應用於肺高壓治療個人化，將現行吸入治療做突破性改善，規劃明年第一季登錄興櫃。

國邑目前主要產品L606和L608，皆屬長效緩釋劑型與吸入霧化器械的組合新藥，用於治療罕見疾病肺動脈高壓(PAH)及間質肺病引起的肺高壓(PH-ILD)。

國邑L606主要成分Treprostinil為經美FDA核准的肺高壓用藥，故規劃經由505(b)(2)途徑申請美國藥證，未來目標為美加醫療市場。在臨床進度上，L606已於2019年1月通過US FDA申請研究中新藥(IND)許可，並於2019年9月在美國完成第一期臨床試驗，目前正在美國進行第三期樞紐臨床試驗。

另外，國邑的L608主要成分為Iloprost，乃針對美加以外的全球市場，目前依循L606為國際標準所建立的產品開發模式，於2021年4月完成與台灣衛福部Pre-IND會議，預計2022年申請IND和進行一期臨床試驗。

國邑藥品是由顏麟權博士、王建治藥師及甘霈博士，於西元2016年轉型建立以奈米載體緩釋技術開發的新劑型新藥，聚焦藥械組合產品特色的公司。董事長王建治藥師及顏麟權博士，為經營瑩碩、泰和碩、歐帕等多家生技公司董事長及執行長;總經理甘霈博士，曾任職於台微體，擁有奈米劑型產品研發的國際經驗。

國邑的法人董事為中華開發貳生醫創業投資有限合夥、富可紳投資有限公司及鳳絲投資有限公司，其他法人股東則包含英屬維京群島商元大亞洲成長有限合夥、國泰創業投資股份有限公司、元大創業投資股份有限公司及台安生物科技之啟航參創業投資股份有限公司等。