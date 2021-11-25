大眾控(3701)今股價再創歷史新高看好，該公司股價從6月的14元起漲到今天盤中漲停價74.3元，累計漲幅逾4倍。上漲題材在於AR HUD(擴增實境抬頭顯示器)，公司極搶進此一商機，產品技術已發展成熟，目前與一家國際大廠緊密合作4年，於2022年準備進入量產階段。同時規畫ODM模式，可為客戶客制產品，從芯片等級到完整系統，已與其他數家國際Tier 1客戶洽談中。

近期最夯的元宇宙題材，大眾控也搶搭列車，公司將以AR HUD打造車載元宇宙入口，以擴增實境、全息影像技術運用在自駕車中，成為車載元宇宙的全方位解決方案服務商。

大眾控今年前三季稅後盈餘為2.27億元，EPS為1.19元，毛利率為13.9%，營益率為3%。展望明年，公司表示，將擴大AR HUD市占，搶攻全球市場，建構綠能智慧科技平台，提升能源轉換效率與優化都市能源管理，將綠能城市實際商業化、商品化。

大眾控自2018年起，持續打消不良債，減資瘦身，讓公司體質升級，並組裝升級至航太等級取得大客戶訂單，並與國際大廠合作開發AR HUD。大眾控成立於1979年，前二十年發展，以主機板、電腦組裝產業為主，穩定成長並上市，後期因PC業務競爭激烈陷入虧損。2008年之後，開始處理虧損工廠並尋找新的定位與獲利模式，投入未來性產品，如工業電腦(攸泰科技)、汽車電子等，並於2016擴展車用前裝市場，瞄準汽車電子製造服務。

大眾控目前有3大事業群，包括大眾集團，設計製造服務；三希集團，電子製造代工服務；攸泰科技，IPC ODM。至9月30日止，總資產為91.46億元。