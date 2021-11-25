彰化1名19歲男大生昨（24）打完疫苗後，騎車行經縣道139線9.2K處，高速過彎下失控自摔衝向對向，頭部當場撞擊路樹，口鼻冒出鮮血昏迷，事後送醫不治；該縣道139線9.2K處在重編前為20K，是當地人眾所皆知的「死亡彎道」，因事故頻傳，政府採用降低限速、加裝測速等仍無法降低事故發生。

據了解，該名男大24日下午3點打完疫苗，家人特別提醒不要走139線，因為路況不佳，並建議走東外環道接彰南路，沒想到僅過了半小時，男大生不聽話仍走139線，疑似因不明原因自摔往對向車道衝，最後撞上路邊路樹後停下，警消抵達時已無生命跡象，送醫後不治。

當時路上有車友直擊男大生倒在路邊被人不斷按壓CPR，等到救護人員接手後，男大生口鼻仍不斷出血、無意識，研判當下撞擊力道猛烈，造成頭部重創，送往彰化基督教醫院搶救後仍不治。

139縣道19至23公里路段因死亡車禍不斷，當地人對此紛紛稱作「最陰死亡彎道」，縣府日前將限速調降至40公里，但未料仍頻發事故，今年4月啟用測速照相，該路段也在今年6月被重編為9.2K。