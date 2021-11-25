台灣於今年9月22日遞件書面申請函，另有中國、英國也正在準備申請加入程序。行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮表示，楊珍妮說，目前還在依據入會程序文件，安排與各國進行協商，了解各國對台灣申請加入的想法與可能的關切問題，目前經過初步瞭解，各國對於我國的主要關切事項，多半屬於農產品（例如水果）輸台的防檢疫措施，政府相關部門正在研議處理方式中。

楊珍妮赴立法院經濟委員會針對「美國不入CPTPP對我申請之影響」進行報告。她表示，下階段工作重點為對外遊說工作，未來也會完成相關法案的修法、持續深化與CPTPP會員雙邊合作，加強雙方經貿關係、並爭取支持。

在我國遞交書面申請後，楊珍妮指出，各國的反應尚屬正面，包括日本多位內閣官員公開表示支持，澳洲、加拿大、紐西蘭等已生效國都表示歡迎符合CPTPP標準的國家加入，「但目前CPTPP國家表示優先工作重點仍在處理英國的加入案」。

對內部分，楊珍妮說，國內申請加入CPTPP相關配套修法已向立法院提出修法草案中，剩下專利 法、商標法、著作權法修正案，因屆期不連續，修法法案將由經濟部重送行政院審議中，未來將轉請立法院審議，接下來也會檢視國內體制，讓國內體制的調整更加完備。