王姓竊嫌偷走彩券行2個愛心捐款箱，單手抱著懷裡，不疾不徐逃離現場。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市新興區復興路上一間彩券行23日下午出現1名身穿黑衣的男子，男子鬼鬼崇崇趁店員不注意之際，一把抱走櫃台前方2個愛心捐款箱，店員發現報警，警方調閱監視器發現是轄區慣竊王姓男子所為，案發3小時逮獲王男，但王男已早一步將捐款箱共計千元的贓款拿去買酒和食物花用殆盡。

新興分局中正路派出所警方23日下午3時許，接獲轄區復興路一間彩券行報案，店家指稱，身穿黑衣的男子在店前形跡可疑，趁店員不注意時，將擺在櫃台的2個小型愛心捐款箱竊走，店員發現男子偷竊時急忙追出，但竊賊已逃逸無蹤，損失約千元現金，警趕抵了解。

警方事後調閱監視畫面，一眼認出竊賊是列管的慣竊33歲王姓男子所為，3小時在王男住處將他逮捕；王男坦承因缺錢花用，當時見店員追出，先躲到附近公園，將約千元零錢取出後，將捐款箱棄置在公園內，贓款已買酒和食物花光了，警方訊後依竊盜罪函送法辦。

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