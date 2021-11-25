高市府明年度總預算案因「城中城」卡關，迄今過了3周，在高市議長曾麗燕協調下，今（25）日下午將進行黨團協商。高雄市長陳其邁今早再度喊話，希望不要影響市政推動，除總預算案，還有4個墊付案、自治條例修正案等，都要拜託議會支持，以利加速審議。

高市議會國民黨團4日不滿高市府對於城中城大火案的處置作為，當時高舉布條抗議，總召童燕珍帶頭嗆「沒有負責，沒有預算」，藍營並提案「不同意」明年度總預算案交付委員會審議，最終表決通過，總預算無法付委。高市議會民進黨團總召鄭光峰則認為，付委是議員審預算的天職，把政治責任跟預算搞一起，完全辜負市民託付責任。

今天下午高市議長曾麗燕將召集國民黨團、民進黨團與無黨團結聯盟進行黨團協商，會中討論付委日期。陳其邁今在議會備詢時休息時間受訪時提到，這段時間積極跟議會溝通，希望不要影響市政推動，更重要有4個墊付案、還有法案自治條例等，都跟公安、消安有關，希望議會一併加速審議。

陳其邁指出，墊付案攸關補貼公安申報，包括改善消防設備等，可提供弱勢民眾貸款補助，以增設消防門、灑水系統等，必須快速來改善防火及避難設備，這些至關重要。