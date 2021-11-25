據《路透社》等外媒報導，立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）24日表示，隨著維爾紐斯加強與台北關係，立陶宛正適應北京帶來的「短期」經濟陣痛。不過，維爾紐斯會透過供應鏈多元化、強化與民主國家連結，來對抗北京壓力。

※大陸經濟脅迫只造成短期陣痛

《路透社》指出，中國大陸正試圖透過切斷貿易連結等作為，試圖讓維爾紐斯「有感」，以報復立陶宛與台灣提高外交關係的決策。

對此，人在華府進行訪美行程的蘭斯柏吉斯表示，立陶宛正向全球示範如何對抗來自大陸且與日增的壓力，關鍵就在於供應鏈的多元化。立陶宛正努力減少其供應鏈對北京的依賴。

他認為，這過程無疑會很有感，卻只造成短期的損失。換言之，與台灣加強關係等同放棄立陶宛每年對大陸的2.5億歐元輸出，卻能減低北京在立陶宛供應鏈中的角色。

他強調，「從短期來看，當你合約數量減少(指北京中斷經貿往來)，任何國家都會感到陣痛；但這只是短暫的，因為市場會適應，企業也會適應」。

甚至，北京不只切斷與立陶宛的企業聯繫，更透過與第三國洽談，要求其不得與立陶宛做生意。「我們絕大部分生產的商品都是在中國大陸境內生產的，這就是為何我們另闢途徑來創立供應鏈，好讓其更具彈性，能承受外來脅迫、合約銳減與制裁」。

雖然立陶宛仍只承認中國大陸；但相較於美國，維爾紐斯與台北的關係更向前跨出一步。畢竟，相較於台灣的駐美辦事處以台北為名，駐立陶宛辦事處是以台灣為名。(圖/美聯社)

※加強民主國家連結

為減少供應鏈對北京的依賴，立陶宛還選擇與其他民主國家團結起來。他除證實這次訪美行程除與美高層，商討如何減少對北京的經濟依賴進行磋商外；還呼籲國際社會採取長期的行動，協助同樣面臨大陸壓力的國家。

他解釋，立陶宛給予世人最大的啟示是面臨經濟脅迫，一國未必需要放棄外交政策的獨立「或許你會面臨威脅，會被中國媒體攻擊的體無完膚。儘管如此，你還是能挺過這些壓力。我不得不說，民主國家的唯一弱點就是不能互相幫忙」。

《德國之聲》表示，雖然立陶宛仍只承認中國大陸；但相較於美國，維爾紐斯與台北的關係更向前跨出一步。畢竟，相較於台灣的駐美辦事處以台北為名，駐立陶宛辦事處是以台灣為名。

※北京塑造「脅迫國際社會」形象

當然，選擇與台北更進一步的關係，會讓北京降低與維爾紐斯的外交、貿易往來；但藍斯柏吉斯認為，北京的報復反而給國際社會大陸正「脅迫各國」的形象。「各國會驚覺，只要北京不滿意，就會有一把劍懸在他們頭上」。隨著各國「希望擁有更多的外交獨立決策空間」，他預判未來會有其他國家學習立陶宛的經驗。