藻礁公投推動聯盟今天偕同在野黨立委舉行記者會，珍愛藻礁公投領銜人潘忠政痛批，中油透過動員領取其補助的社團，要會員參加行政院長蘇貞昌出席宣傳「四個不同意」的公投說明會，同時濫用公帑刊登廣告宣傳公投案，明顯違反行政中立，呼籲各級行政機關與國營事業公務人員，應嚴守行政中立法的規定。

藻礁公投推動聯盟上午和國民黨立委林為洲、民眾黨立委蔡壁如、時代力量立委陳椒華、台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政、環境律師張譽尹共同舉行記者會，高喊「台灣要有力、行政要中立」、「武器平等、拒絕大內宣」口號。

蔡壁如說，這是一場資訊與資源不對等的公投，先前跟經濟部索取天然氣供需的資訊，經濟部長王美花拖延近不給，上周竟說公布資料會被錯誤解讀，另外，中油近幾年逐年編列6至8億「睦鄰經費」，卻透過公關系統，動員接受補助的社團，為閣揆蘇貞昌公投說明會造勢，這是「進化版的國庫通黨庫」。

蔡壁如指出，能源開發案對地方社區必然有環境和社會衝擊，對社區和利害關係人的睦鄰經費或回饋金，並無法完全彌補這些傷害，她痛批，政府用公帑來收買受害者，成為民進黨動員的樁腳，是民進黨對環保運動的背叛。

林為洲表示，根據公務人員行政中立法規定，公務員不得動用行政資源、利用職務關係、影響公務執行或使用職銜名氣等，支持或反對公投，呼籲公務員恪守行政中立，否則公投後會蒐集所有證據向行政法院、監察院檢舉。

陳椒華表示，經濟部在公投說明會上，提出不蓋三接，就要多燒500萬噸燃煤，但王美花已經承諾不會更改環評的承諾，即便要更改，高雄興達電廠只能多燒160萬噸煤，中火也只能多燒10萬煤，經濟部欺騙國人且不負責任。