許多人深受便秘所苦。外科醫師陳榮堅分享，30歲女性被診斷出乙狀結腸破洞，經手術縫補後，腹部還是會脹痛。他詢問後才知道，患者開始工作以後，因為壓力大排便次數逐漸減少，只能靠著吃瀉藥來排便，最誇張甚至可以半個月都不大便，也因為一直靠吃藥排便，最後導致腸子越來越笨、攤在那裡不動，最後只能靠切腸子解決。

外科醫師陳榮堅在節目《醫師好辣》上分享，一個30多歲的女性到急診就醫，診斷是腹膜炎，肚子裡面有異常的空氣和水，這代表腸胃道有地方破掉了，因此緊急安排手術，本來以為是胃穿孔，結果發現是乙狀結腸破了個小洞，初步縫合過後，配合手術中的大腸鏡，覺得應該是憩室炎引發腸破裂。

陳榮堅表示，患者很年輕，怎麼會因一個「憩室炎」就破掉了？患者住院期間，腸子都很脹，本來以為是肚子裡面有膿瘍，詢問過後才知道，患者在大學求學階段的排便狀況都很正常，但是20多歲開始上班以後，一直深受便秘所苦，疑似是因為工作壓力太大，導致排便狀況越來越糟糕。

陳榮堅指出，患者開始透過浣腸劑或瀉藥的方式來協助排便，這樣的作法也導致她的腸子越來越笨，一般正常的大腸應該要有蠕動波才對，但她的腸子下端就整個鼓鼓的、堆在那邊也不太愛動。

陳榮堅也說，現代人壓力大，有些人被診斷出「腸躁症」，因為腸子蠕動得很誇張；但也有些人遇到壓力，腸子就會癱在那裡動也不動，也就是所謂的「大腸無力症」，其實就是大腸神經元退化，即便做再多的努力都是處在便秘的狀況。最慘的是還有人會一季是腸躁症、一季是大腸無力症，形形色色的病況都有。

陳榮堅透露，上面說的那位女患者就這樣苦苦撐了兩年，都靠瀉藥來排便，但只要一不吃就排不出來，最誇張甚至可以半個月都不大便。因為生活深受影響，最後決定動手術治療，將大腸切到只剩下20公分，然後用小腸接，這才解決她的問題。

陳榮堅補充說明，腸道跟水管的區別是水管只要通就好，但腸道畢竟在身體裡面是ㄇ字型的，所有消化的殘餘物必須要透過腸子蠕動才會前進，一旦堵住不會動，久了甚至可能會引發腸道扭轉，女患者就是因為腸道假性堵塞，導致近端較薄的腸子破裂，近而轉變成腹膜炎。