大同大學不同科系學生，協力完成4套繪本、桌遊，將在12月前進啟明學校和啟聰學校，帶領孩子們透過讀繪本、玩桌遊，了解自我認同及群體差異，讓孩子「那些說不出口的心事」得到共鳴。

繪本共有「3C產品」、「自我認同」、「自閉症」、「同儕相處」4大主題，從故事內容、插圖、中英文編寫到後期出版，學生們從零開始製作。大四學生褚伊庭說：「差點都想放棄了，還好有堅持到最後」。她說，因為是跨領域課程，不是每個人都會畫畫、設計或用英文寫作，耗費很多心力才完成，加上每一本繪本必須搭配桌遊，難度更高。

「桌遊誕生是一場美麗的意外」，大同應外系老師趙琇芬表示，學生本來要帶著繪本親自分享導讀，沒想到疫情來襲，全改為線上授課。後來經討論，決定讓故事的表達更多元，繪本之外結合桌遊，「讀過繪本，才能懂桌遊的內容」。

這也是大同大學第一套「繪本+桌遊」出版品，由趙琇芬與通識中心李懿純兩名老師合開的「全球議題敘事創作」課程的學生創作。