美元飆升對新興市場貨幣構成威脅，土耳其里拉在周三上漲6%，扭轉了周二半數的跌幅。墨西哥披索跌至近8個月低位。俄羅斯盧布則因軍事因素而下跌。

里拉在周二暴跌到1美元兌12.1里拉，摜破歷史低點的13.45里拉。在該國通膨高漲情形下，土耳其總統艾爾多安(Tayyip Erdogan)仍給央行降息壓力。市場擔憂土國貨幣政策繼續失策，紛拋售里拉。

荷蘭合作銀行資深外匯和利率策略師Christian Lawrence指出，在年底前可能會繼續看到里拉下行的壓力，但情況可能不會如最近幾天看到的那麼劇烈。

Lawrence認為土國利率可能不會像土耳其央行暗示那樣進一步降息，預計利率將維持不變，或者有可能的話會上調。

在央行行長人選不確定因素下，墨西哥比索兌美元匯率下跌2%，來到1美元兌21.60比索。墨國總統奧布拉多爾(Obrador)取消了對Arturo Herrera的提名，表示將提名財政部資深官員Victoria Rodriguez為行長。

另外，俄羅斯盧布在最近四周下跌約8%，從10月底的1美元兌69.21盧布高點跌到周三的74.88盧布；主要是擔心俄羅斯會對烏克蘭採取軍事干預行動，而造成盧布賣壓。

俄羅斯經濟部長Maxim Reshetnikov周三指出，盧布近期的下跌，將刺激消費者物價的上漲，並推動2021年通膨超過此前的7.4%預期。未來幾周，所有這些緊張情緒都會繼續存在，盧布匯率將會再走弱，並且會看見非食品類的通膨加速。

而俄羅斯經濟部周三發布數據顯示，消費者通膨從一周前的8.10%降到8.05%。儘管俄羅斯央行連續多次升息，通膨仍逼近2016年初以來的高位。